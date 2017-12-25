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O ülke ile Adamları Konseyi kuruluyor

'nun, iki ülke arasında " adamları Konseyi"nin kurulması amacıyla Türk özel sektörüyle anlaşma yaptığı bildirildi. Sudan İşveren Konfederasyonu Başkanı Suud el-Berir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında başkent 'da gerçekleştirilen Sudan-Türk iş adamları forumundaki konuşmasında, ", her iki ülkenin yararına olacak şekilde bütünsel ilişkileri kurma açısından tercih edilecek özelliklere sahip." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2017 21:39 Güncelleme Tarihi: 25.12.2017 21:40
O ülke ile Ortak İş Adamları Konseyi kuruluyor

Berir, iki ülke arasında adamları Konseyinin kurulması için Sudan ve Türk iş adamları arasında anlaşma yapıldığını ifade etti.

Türkiye'den Sudan'da stratejik anlaşma

İhracat Kredi Bankası A.Ş'yi (Türk Eximbank), tarafların üzerinde mutabık kalacağı bankalar üzerinden, Sudan özel sektörüyle çalışmaya davet eden Berir, Sudan'daki özel sektörün, iki ülkenin siyasi makamlarının destekleriyle tarım, sanayi ve maden alanlarındaki stratejik projeleri hayata geçirme beklentisinde olduğunu kaydetti.

Sudan'dan Türk iş adamlarına davet

'ın, Türkiye'deki özel sektörle ilgilendiğini ve bu nedenle de ülkedeki kapsamlı ekonomik kalkınma olayına liderlik ettiğini söyleyen Berir, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihin akışını değiştirerek Türkiye'yi dünyadaki siyasi ve ekonomik hayata geri getirdi. Türkiye'yi ulaştırdığı ekonomik rakamları aşmak ise mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

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O ülke ile Ortak İş Adamları Konseyi kuruluyor
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