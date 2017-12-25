O ülke ile Ortak İş Adamları Konseyi kuruluyor

Berir, iki ülke arasında Ortak İş adamları Konseyinin kurulması için Sudan ve Türk iş adamları arasında anlaşma yapıldığını ifade etti.

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş'yi (Türk Eximbank), tarafların üzerinde mutabık kalacağı bankalar üzerinden, Sudan özel sektörüyle çalışmaya davet eden Berir, Sudan'daki özel sektörün, iki ülkenin siyasi makamlarının destekleriyle tarım, sanayi ve maden alanlarındaki stratejik projeleri hayata geçirme beklentisinde olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'deki özel sektörle ilgilendiğini ve bu nedenle de ülkedeki kapsamlı ekonomik kalkınma olayına liderlik ettiğini söyleyen Berir, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihin akışını değiştirerek Türkiye'yi dünyadaki siyasi ve ekonomik hayata geri getirdi. Türkiye'yi ulaştırdığı ekonomik rakamları aşmak ise mümkün değildir." ifadelerini kullandı.