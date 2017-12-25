Rus komedyenler Nikki Haley’i işletti

Rus komedyenler, gerçekte var olmayan "Binomo Adası"nda seçimlerin yapıldığını ve seçimlere Rusya'nın müdahale ettiğini söyledi.

Binomo'nun Vietnam'ın yakınlarında, Çin'in güneyinde olduğunu söyleyen komedyenler, Haley'e bu adayı bilip bilmediğini sordu.

Haley ise soruya "Evet" yanıtını verdi. Şakaya devam eden Rus komedyenler, ada yönetiminin bağımsızlık talebi nedeniyle Güney Çin Denizi'ndeki gerilimin tırmandırdığını söyledi.

Polonya lideri sandığı komedyenin Rusya'nın olmayan adadaki seçimlere müdahalesi konusuna değinmesi üzerine Haley, "Dikkatle takip ediyoruz. Sanıyorum ki Güney Çin Denizi'yle ilgili konularda yaptığımız gibi, durumu izlemeyi sürdüreceğiz" dedi.