Seçim dönemi geçti Türkiye tiyatrosu bitti

Ülkesindeki genel seçimlere günler kala, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermeyen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rotterdam'daki Türk konsolosluğuna girişini engelleyen Hollanda'nın Başbakanı Mark Rutte, "Türkiye ile ilişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye bir NATO ortağıdır" açıklamasında bulundu. Del Telegraaf gazetesine konuşan Rutte, Hollanda-Türkiye'nin bakanlar seviyesinde iş birliği yürüttüğünü belirtirken, ülkesindeki genel seçim öncesinde yaşanan sürecin 'tiyatro olmadığı' ifadelerini kullanma ihtiyacı hissetti.

ALMANYA: HAZIRIZ

Eylül ayında genel seçimlerin düzenlendiği Almanya'dan da Türkiye'ye "İlişkilerimizi iyleştirelim" mesajı geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkilerdeki gerilimin azaltılmasına hazır olduklarını söyledi. Adebahr, Almanya ile Türkiye arasında zor konuların bulunduğunu belirtip ikişkilerde "olumlu gelişmeler gözlemlediklerini" aktardı.

'İKİYÜZLÜLÜĞÜ BIRAKALIM'

Bir diğer açıklama da "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olacağı konusunda ikiyüzlülüğü bırakalım. En iyisi oturalım ve Türkiye ile AB arasında özel bir anlaşma yapalım" diyen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'dan geldi. Devlet televizyonu BNT'nin en çok izlenilen ve haftalık canlı yayınlanan 'Panorama' adlı programına katılan Borisov, mülteciler konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi. Borisov, "Bulgaristana yönelik sığınmacı akını bıçak gibi kesildi. Sınırın korunması için Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi anlaşıyoruz" ifadesini kullandı.