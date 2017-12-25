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ve arasında şimdi de satranç krizi

'ın, 'da düzenlenecek satranç şampiyonasında milli oyunculara Katar bayrağı açmama şartı getirilmesi üzerinde turnuvadan çekildiği belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2017 11:28 Güncelleme Tarihi: 25.12.2017 11:29
Suudi Arabistan ve Katar arasında şimdi de satranç krizi

'ın, 'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'na katılmayacağı bildirildi.

Katar Satranç Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, 26-30 Aralık'ta düzenlenecek şampiyonaya Katar A Milli Takımı oyuncularının katılmayacağı duyurulurken, gerekçe olarak "şampiyonayı düzenleyen komitenin, takım oyuncularına müsabakalar sırasında Katar bayrağını açmamaları şartını getirmesi" gösterildi.

Bu şartın Katarlı oyunculara açık bir haksızlık ve uluslararası kuralların ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili gerekli hukuki prosedürün uygulanacağı vurgulandı.

'ULUSLARARASI KURALLARA AYKIRI'

Katar Satranç Federasyonu Genel Sekreteri Muhammed el-Mudihaki ise Katar haber ajansı QNA'da yer alan açıklamasında, söz konusu durumun, farklı alanlarda düzenlenen müsabakalara ilişkin uluslararası kurallara aykırı olduğunu kaydetti.

Mudihaki, Katar'a abluka uygulayan ülkelerin, başarısız girişimler yoluyla Katar sporunu yok etmek için elinden geleni yaptığını belirtti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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İSRAİLLİ SATRANÇÇILARA RET

Suudi Arabistan'ın, Satranç Federasyonu'ndan 7 oyuncunun yıl sonunda Riyad'da yapılacak şampiyonluk maçlarına katılmak için yaptığı vize başvurusunu reddettiği bildirildi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, Suudi Arabistan'ın, geçen ay İsrailSatranç Federasyonu'ndan 7 oyuncunun yıl sonunda Riyad'da yapılacak şampiyonluk maçlarına katılmak için yaptığı vize başvurusunu kabul etmediği belirtildi.

Satranç Federasyonu, 29 Kasım'da 7 oyuncunun Suudi Arabistan'a vize başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

İsrail basınında başvurunun kabul edilmesinin, Suudi Arabistan ile İsrail arasında uzun yıllar süren düşmanlığın ardından buzların erimesinin ilk işaretleri olacağı aktarılmıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile hiçbir resmi ilişkisi bulunmuyor. Buna karşın son zamanlarda İsrail medyasında Suudi Arabistan ile gizli ilişkilerin bulunduğu ve ilişkilerin iyileştirildiği yönünde iddialar yer almıştı.

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Suudi Arabistan ve Katar arasında şimdi de satranç krizi
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