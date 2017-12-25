Yeni Zelanda'dan Türkiye'ye Kudüs övgüsü

Türkiye'deki görevini tamamlayan Curr, Türkiye'den ayrılmadan önce güncel konuları SABAH'a değerlendirdi.

'TÜRKİYE'NİN SESİ ULUSLARARASI TOPLUMDA GÜÇLÜ'

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Dönem Başkanı olarak Türkiye'nin Kudüs için bir Zirveye ev sahipliği yaptığını söyleyen Büyükelçi Curr, "Türkiye, bölgede ve şuan İslam dünyasında çok etkileyici bir ülke konumundadır. Yakın zamanda Türkiye, Kudüs konusunda bir Zirveye ev sahipliği yaptı. Türkiye, bu süreci etkileme potansiyeline sahiptir. Özellikle Filistinlilerin Gazze'de ve Batı Şeria'da yaşadıkları sorunları hafifletmeye yardımcı olmak için Türkiye, kalkınma ve insani yardımlarda bulundu. İnsanların ihtiyaçlarını gidermek için bu tarz insani yardımlar çok önemli. Uluslararası toplumun yapıcı ve destekleyici bir rolü var ve Türkiye'nin sesi bu toplum arasında güçlü çıkıyor" dedi.

'15 TEMMUZ GECESİ ÇOK DRAMATİK BİR OLAYDI'

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesini çok net hatırladığını belirten Curr, "Hem çok dramatik hem de çok şaşırtıcı bir olaydı. Biz bu darbe girişimini hiç beklemiyorduk. O gece olanları çok net hatırlıyorum. Tabii kimse uyumadı; Tüm gece gelişmeleri izledik. Bütün gece etrafımızda olaylar yaşanıyordu ama kişisel olarak tehdit altındaymış gibi hissetmedik. Kendi güvenliğimiz için bir tereddüdümüz yoktu. Biliyorum ki Dışişleri Bakanımız, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu demokrasinizi savunduğunuz için tebrik ettiğini ve bunun demokrasiler için çok önemli olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

'SİYASİ İLİŞKİLER MÜKEMMEL, ÇOK ŞANSLIYIZ'

İki ülkenin siyasi ilişkilerinin mükemmel olduğunu söyleyen Büyükelçi Curr, "Çok şanslıyız. Sorunsuz bir ilişkimiz var ve Çanakkale'den dolayı Türkiye'de yeni zelandalılar hakkında çok ılımlı bir duygu var. yeni zelandalılar Türkiye'ye ve Türk halkına büyük saygı gösteriyor çünkü 1930'larda Atatürk'ün meşhur uzlaşma ile ilgili sözlerini hatırlıyoruz; bu da şu demek oluyor, yeni zelandalılar Gelibolu'ya kayıplarını anmak için geldiklerinde hoş karşılandıklarından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyor" diye konuştu.

'TÜRK PİYASASININ İHTİYAÇLARINI ÖNEMSİYORUZ'

Büyükelçi Curr, Türk piyasasının ihtiyaçlarını önemsediklerini belirterek, "Tarım sektöründe arz ihtiyacı bulunmaktadır. Bence yeni zelanda, Türk tüketicilerine hitap edecek ürünleri tedarik edebilme konusunda bir rol oynayabilir. yeni zelanda ve Türkiye arasındaki ticaret ilişkilimizi nasıl geliştirebileceğimizi görmek için ortak bir ekonomik komisyon kuruldu. Umarız komisyon gelecek sene bir araya gelecektir" dedi.

KUTU 1: 'TÜRKİYE'DE HARİKA İNSANLARLA TANIŞTIK'

Türkiye'de harika insanlarla tanıştığını vurgulayan Büyükelçi Curr, "Bir ülkeyle olan en derin bağımız bazen halkıdır. Çok güzel bir Maori (yeni zelanda'nın yerli halkı) atasözü var, o da şudur: Dünyadaki en önemli şey nedir? İnsanlar. İnsanlar. İnsanlar. Bu bizim için çok geçerli bir durum" diye konuştu.

KUTU 2: 'MARDİN BENİ ÇOK ETKİLEDİ'

Büyükelçi Curr, Türkiye'de en çok sevdiği şehrin Mardin olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

BUGÜN NELER OLDU

"Eylül 2014'te Mardin'i ziyaret edebilme şansına sahiptim. (Mardin'i beğenmemin sebebi) bir Türk şehrine yaptığım ilk ziyaretlerden biriydi ve orası beni çok etkiledi. Şehirdeki birçok kültürün karışımı beni çok şaşırtmıştı. Bir de manzarasını oldukça büyüleyici buldum. İstanbul hakkında da kısa bir şey söylemek istiyorum. İstanbul çok küresel bir şehir, Doğu'nun ve Batı'nın buluştuğu çok güzel bir yer."