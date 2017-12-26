110 yaşındaki göçmenin hayali torununu görmek

Suriyeli göçmen
Leyla Salih ilerleyen yaşına rağmen çıktığı yolculukla dünya basının ilgisini çekti. Fransız AFP haber ajansının yanı sıra Alman Bild gazetesinin hikayesine geniş yer ayırdığı 110 yaşındaki Salih, geçtiğimiz kasım ayında beraberindeki akrabalarıyla birlikte Türkiye üzerinden Yunanistan
'ın Midilli Adası'na ulaştı. Kobani'den göç eden Salih son dileğinin Almanya
'daki torunları Nesrin ve Berivan'ı görmek olduğunu söyledi. Şimdilerde Yunanistan'ın başkenti Atina'daki kamplarda tutulan Salih ninenin Almanya'ya iltica talebi 2019'da karara bağlanacak. Ancak akrabaları 110 yaşındaki Salih'in ömrünün buna yetemeyebileceğini belirterek yetkililerden yardım talep etti.