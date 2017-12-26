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16 takım arkadaşına 40’ar bin $’lık

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Giriş Tarihi: 26.12.2017
16 takım arkadaşına 40’ar bin $’lık Rolex
NBA yıldızı John Wall, 16 takım arkadaşına Noel hediyesi olarak her biri 40 bin dolar (yaklaşık 152 bin 400 TL) değerinde olan marka saat hediye etti. Amerikan magazin sitesi TMZ'ye göre, Wall ABD'nin eski başkanı Eisenhower'ın 50'li yıllarda kullandığı saat modelinin aynısından 16 adet sipariş verdi. Washington Wizard'ta forma giyen ünlü basketbolcu, bu çok özel hediyeler için 640 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 438 bin TL) ödedi. Wall hediyeleri verdiği anda çektiği videoda tüm arkadaşlarının şaşkınlıklarını gizleyemediği ve çok sevindiği görülüyor.
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16 takım arkadaşına 40’ar bin $’lık Rolex
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