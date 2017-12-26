Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması!

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasında hayata geçirilen Brexit anlaşmasının Türkiye için de bir model olabileceğini söyledi. Gabriel'e göre, söz konusu anlaşma aynı zamanda Ukrayna için de rol alınabilir.

Alman bakan Gabriel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sonrası bu ülkeyle sağlanacak yakın işbirliğinin, Türkiye ve Ukrayna gibi kısa zaman içinde birliğe üye olması beklenmeyen ülkelerle de kurulabileceğini ifade etti.

Sigmar Gabriel

Sigmar Gabriel'in Alman basınına yaptığı açıklamalar, BBC tarafından manşetten verildi.

AB ile Türkiye arasında 2005 yılından beri devam eden AB'ye katılım müzakerelerinde 35 müzakere başlığından 16'sı açılmış durumda, bir fasıl ise açıldıktan sonra kapatıldı. Son olarak 33 numaralı Mali ve Bütçesel Hükümler faslı 30 Haziran 2016'da Brüksel'de açılmıştı.

Türkiye resmi olarak 1987 yılında adaylık başvurusunda bulunmuş, adaylık statüsünün verilmesi ise yaklaşık 12 buçuk yıl sürmüştü. Müzakerelerin başlatılması kararı da 2004 sonunda alınmıştı.