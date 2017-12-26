Arakan’a 1000 kalıcı konut

Myanmar
hükümetinin Arakanlı Müslümanlara uyguladığı vahşet devam ediyor. Arakan'da krizin başladığı günden itibaren on binlerce Arakanlıya yardım malzemesi ulaştıran Deniz Feneri Derneği, 1000 konutluk kalıcı projesini hayata geçiriyor. Kalıcı evlerin montajında gelinen son noktayı yerinde inceleyen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz
yaptığı açıklamada "Dünyanın en mazlum en çok zulüm görmüş milleti olan Arakanlı kardeşlerimiz için buradayız. 1000 konutluk bir proje yaptık, hedefimizde 2000 konut var. 1000 konutun bağışını topladık, milletimize gerçekten çok teşekkür ediyorum" dedi.