Çorapları kokan yolcu bıçaklandı

Rusya
'nın
Kaliningrad bölgesinde, bir kişi uçakta çorapları koktuğu gerekçesiyle bıçaklandı. 31 yaşındaki bir yolcunun uçakta çoraplarını çıkarmasının ardından, 54 yaşındaki bir başka yolcu durumdan rahatsız olduğunu söyledi. Yolculuk boyunca iki yolcu arasında sözlü atışma devam etti. Uçağın Khrabrovo Havalimanı'na inmesinin ardından iki yolcu park alanında kavgayı sürdürdü. Alınan bilgiye göre, ismi açıklanmayan yolcu, çorabını çıkaran yolcuyu göğsünden bıçakladı. Bıçaklanan kişinin kalbinin zarar gördüğü açıklandı.