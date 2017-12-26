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El feneri ışığında katarakt ameliyatı

'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir hastanede elektriklerin kesilmesi nedeniyle 32 katarakt ameliyatının el feneri ışığında yapıldığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2017 16:54 Güncelleme Tarihi: 26.12.2017 17:06
El feneri ışığında katarakt ameliyatı

Indian Express gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinin Navabganj ilçesinde jeneratörü bulunmayan bir hastanede elektrik olmaması nedeniyle 32 katarakt ameliyatının el feneri ışında yapıldığı ortaya çıktı.

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Hasta yakınları kendilerine yatak verilmediğini, soğuk havada yerde uyudukları şikayetinde de bulundu.

MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Şikayetlerin ardından harekete geçen Uttar Pradeş Eyaleti Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastanenin bağlı olduğu Unnao Sağlık Müdürünü görevden aldı.

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Geçen ağustos ayında Uttar Pradeş eyaletindeki bir devlet hastanesinde oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle yenidoğan ünitesindeki 60 bebek hayatını kaybetmişti.

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El feneri ışığında katarakt ameliyatı
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