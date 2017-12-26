İnek kaçakçısına linç girişimi

Hindistan
'ın Rajasthan eyaletinde polis, içinde 8 ineğin bulunduğu bir kamyonla seyahat eden 4 kişiyi kontrol noktasında durdurmak istedi. Polis barikatını aşarak kaçmaya çalışan kaçakçılar, yolda köylüler tarafından durduruldu. Araçtaki üç kişi kaçmayı başardı. Köylülerin elinden kaçamayan bir kişi, öfkeli kalabalık tarafından darp edildi ve linç edilmeye çalışıldı. Hindistan Halk Partisi'nden bir milletvekili yaptığı konuşmada "İnekler bizim annemiz. Eğer inek kaçakçılığı yaparsanız inekleri keserseniz öldürülürsünüz" ifadelerini kullandı.