İsrail, ‘Cesur Kız’ı serbest bırakmadı

İsrail
mahkemesi, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi (16) ile annesi Neriman ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin gözaltı sürelerini 4 gün daha uzattı. Ofer Askeri Mahkemesi'ne ayakları zincirli olarak getirilen ve kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen Temimi, "Kahrolsun işgal gücü" şeklinde slogan attı. Baba Samit et-Temimi, "Mahkeme şekilden ibaret olup, işgal gücünün malzemesidir" dedi. Öte yandan Orta Amerika ülkesi Guatemala ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı Kudüs
kararının ardından İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı.