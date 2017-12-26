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, ‘Cesur Kız’ı serbest bırakmadı

Giriş Tarihi: 26.12.2017
İsrail, ‘Cesur Kız’ı serbest bırakmadı
mahkemesi, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi (16) ile annesi Neriman ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin gözaltı sürelerini 4 gün daha uzattı. Ofer Askeri Mahkemesi'ne ayakları zincirli olarak getirilen ve kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen Temimi, "Kahrolsun işgal gücü" şeklinde slogan attı. Baba Samit et-Temimi, "Mahkeme şekilden ibaret olup, işgal gücünün malzemesidir" dedi. Öte yandan Orta Amerika ülkesi Guatemala ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı kararının ardından İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı.
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İsrail, ‘Cesur Kız’ı serbest bırakmadı
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