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'te iki camiye ırkçı saldırı!

'in iki ayrı yerinde bulunan camilere ırkçı saldırı gerçekleşti. İlk saldırı  İsveç’in güneyinde bulunan Saffle kasabasındaki İslam Kültür Merkezine ait Saffle Camisine gerçekleşti. Kimliği belirsiz kişiler Saffle camisinin camları kırıldı, camdan içeri atılan ve saçmalarla güçlendirilmiş patlayıcılar da duvarlara hasar verdi.

Giriş Tarihi: 26.12.2017 17:54 Güncelleme Tarihi: 26.12.2017 21:58
İsveç'te iki camiye ırkçı saldırı!

İslam Kültür Merkezinden yapılan açıklamada ortalama 100 kişinin camide ibadet ettiği belirtildi.

Saffle Camisinin saldırısının hemen ardından bu sefer ırkçı saldırı Stockholm'ün en büyük ve en eski camisinden geldi. Başkent Stockholm'de, Södermalm Medborgarplatsen'deki minareli Stockholm Camisinin giriş kapısına Hristiyanlığın sembolü olan demirden haç bırakıldı.

Stockholm Camii Yönetim'inden yapılan yazılı açıklamada, yılda iki kere ırkçı saldırıya uğradıklarını ve bundan dolayıda büyük üzüntü duydukları ifade edildi.

Polis, her iki olayında nefret kapsamında olduğunu belirterek inceleme başlattı.

Mehmet Çek/İsveç

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İsveç'te iki camiye ırkçı saldırı!
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