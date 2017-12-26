Haberler > Dünya Haberleri > Malezya, ABD'ye resti çekti

, 'ye resti çekti

'nin hukuksuz kararına dünyadan tepkiler yükselmeye devam ederken, bu karara bir tepki de 'dan geldi. Malezya Aziz, 'Malezya, ekonomik olarak etkilenecek olsa bile Müslümanların haklarını savunmaktan korkmuyor.' dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2017 19:13 Güncelleme Tarihi: 26.12.2017 01:54
Malezya, ABD'ye resti çekti

Osman Aziz, Malezya'nın ekonomik olarak etkilenecek olsa bile Müslümanların haklarını savunmaktan korkmadığını söyledi.

Aziz, 'nin 'ü "'in başkenti" olarak tanıma kararı hakkında, "Biz İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler () toplantılarında bu karara karşı itirazımızı gösterdik. Kudüs, biz Müslümanların en önem verdiği mekanlardan biridir. Bu nedenle Müslümanlar olarak bu duruma sessiz kalamayız." dedi.

ABD Başkanı 'ın 'i destekleyen ülkelere finansal tehditlerine değinen Aziz, "Malezya ekonomik olarak etkilenecek olsa bile Müslümanların haklarını savunmaktan korkmuyor." diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Malezya, ABD'ye resti çekti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN