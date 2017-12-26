Sevakin Adası nerede? Sevakin Adası neden önemli?

Sudan Cumhurbaşkanı El Beşir, Osmanlı Devleti'nin Kızıldeniz'deki stratejik üssü Sevekin Adası'nı Türkiye'ye tahsis etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklama da Sevakin Adası'nı Türkiye'nin restorasyonuyla tekrar ihya edeceğini açıkladı. Sevakin Adası'nın tarihini sizler içinderledik. Peki Sevakin Adası nerede?

Erdoğan, Osmanlı döneminde Kızıldeniz'in ve Hicaz'ın denizden gelecek tehlikelere karşı güvenliğinin sağlandığı Sevakin Adası'ndaki Osmanlı eserleri olan gümrük binası, Hanefi ve Şafi camilerini inceledi, TİKA tarafından yapılan restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, buradaki Hanefi Camisi'nde namaz kıldı. Valilik olarak kullanılan Osmanlı dönemine ait eski gümrük binasında da Erdoğan ve El Beşir'in katılımıyla iki ülkenin işadamları arasında işbirliği ve yatırım anlaşması imzalandı. Türk tarafında anlaşmaya işadamı Aziz Yıldırım imza koydu. Ziyaret ettiği Hartum Üniversitesi'nce hukuk alanında fahri doktora unvanı verilen Erdoğan ardından Sudanlı mevkidaşı El Beşir ile Türkiye- Sudan İş Forumu'na katıldı.

SEVAKİN ADASI NEREDE? İŞTE SEVAKİN ADASI'NIN TARİHİ...

Sevakin, 19. asra kadar Osmanlı Devleti'nin bugünkü Eritre, Cibuti ve kuzey Somali'yi kapsayan Habeş Eyaleti valilerinin ikamet adresiydi.

Sudan'ın kuzeydoğusunda Kızıldeniz kıyısında liman şehri olan Sevakin, geçmişte Nubye bölgesinin en mühim limanıyken, 30 kilometre kuzeydeki Port Sudan'ın kurulmasıyla önemi azalmıştır.

1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethi ile Türk topraklarına katılan şehir, 19. asra kadar Osmanlı Devleti'nin bugünkü Eritre, Cibuti ve kuzey Somali'yi kapsayan Habeş Eyaleti valilerinin ikamet adresi oldu.

1554 yılında Habeş Seraskerliğine tâyin edilen Yemen Beylerbeyi Özdemir Paşa 5 Temmuz 1555 târihinde Habeş Eyâleti'ni kurarak Sudan'ın Kızıldeniz sâhilindeki Sevakin Adası'nı eyâlet merkezi yaptı. 16. asırda bu eyâlete 8 sancak bağlıydı. 1557 yılında eyâlet merkezi bugünkü Eritre'de bir şehir olan Masavva olduysa da, 17. asırdan itibâren beylerbeyiler tekrar Sevakin'de oturmaya başladılar.

Üst rütbeli görevliler genelde Mısır'da sancakbeyliği yapanlar arasından tercih ediliyordu. Bu eyâlet 18. asır öncesi Cidde Sancağı Mutasarrıfı olan Mekke Şeyhülharemi'nin idâresine verildi. 18. asrın başından îtibâren ise Rumeli Beylerbeyi pâyeli ve vezir rütbeli toplam 29 beylerbeyi tarafından idâre edildi.

Bölgenin muhâfazası için Osmanlılar tarafından kaleler inşaa edildi ve Kızıldeniz'in bir "Osmanlı iç denizi" hâline dönüşmesiyle beraber buradaki güney donanması Hint, Süveyş ve Muha Kaptanlığına ayrıldı.

Şehrin idaresi 1865 yılında Mısır Hıdivliği'ne bırakıldı. 1882'de Mısır'ın İngilizler tarafından işgaliyle fiilen Türk hâkimiyetinden çıkan şehir, 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması'nın 17. maddesi uyarınca kesin olarak İngiliz idaresindeki Mısır'a bırakıldı.

Sudan'ın İngiliz-Mısır idaresinden 1956 yılında bağımsızlığını kazanması ile Sevakin de Sudan topraklarının bir parçası oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki programdaki konuşmalarında özetle şunları söyledi:

UMRE'DEN ÖNCE SEVAKİN

Sevakin Adası'nı bu halde görmek bizleri üzdü. Yer ile yeksan etmişler. Kim? Batı. Batı'nın karekterinde bu var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'na özellikle rica ettim. 'Bu adayı bize tahsis etseniz de bu adayı tamamıyla şöyle bir restore etsek ve adayı tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek. Sudan bununla iftihar eder. Hatta turizmde yeni bir adım atarız. Nedir o yeni adım? İnşallah umre seyahatlerine bile, tarihte böyleydi, buraya gelip, buradan Cidde'ye gidilirdi. Tekrar bu yollar inşa edilir, ihya ederiz. Bu olur mu? Bunu hep beraber yapar mıyız? Yaparız."

EL BEŞİR 'TAMAM' DEDİ

Değerli kardeşim Ömer Beşir 'tamam' dedi. Burayı inşa ve ihya ne demek biliyor musunuz? Burayı yerle bir edenlere şu cevabı vermiş olacağız. Sizin buraları yerle bir etmeniz bizim sakalımızı tıraş etmeye benzer. Şimdi biz burayı öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki kesilen sakal çok daha gür biter, siz bunu göreceksiniz. Gerisi var gerisini söylemiyorum.

PAKET TURİZM

Türkiye'den umreye gitmek isteyenler gelecekler Sevakin Adası'ndaki tarihi yerleri gezecekler. Oradan da gemiyle Cidde'ye geçecekler. İşte buna aynı zamanda turizmde paket turizm deniyor. Bu da halklarımızın da kaynaşmasını getirir ve tarih yeniden dirilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ayrıca Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü. Görüşmede ağırlıklı olarak Kudüs konusunun ele alındığı öğrenildi.