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Skandal karar! Filistinlilere idam cezası için yasa tasarısı meclisinde...

'de Filistinlilere idam cezası öngören yasa tasarısının Çarşamba günü parlamentoya sunulacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 26.12.2017 12:48 Güncelleme Tarihi: 26.12.2017 12:50
Skandal karar! Filistinlilere idam cezası için yasa tasarısı İsrail meclisinde...

Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısının çarşamba günü İsrail Parlamentosu Knesset'te oylamaya sunulacağını bildirdi.

LİBERMAN'DAN SKANDAL SAVUNMA!

İsrail televizyonuna konuşan Liberman, İsrail hedeflerine karşı operasyon düzenleyen Filistinlilerin idam edilmesini öngören tasarının çarşamba günü ilk tur oylamaya sunulacağını duyurdu. Liberman, "Bu türden bir kanun, ABD kanunlarında da var. Bu nedenle, İsrail'in de dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir." dedi.

Yasa tasarısının kanunlaşması için parlamentoda yapılacak 3 turdan geçmesi gerekiyor. İdam hükmünün olmadığı İsrail'de suçlulara yüzlerce yıl hapis cezası verilebiliyor.

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Skandal karar! Filistinlilere idam cezası için yasa tasarısı İsrail meclisinde...
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