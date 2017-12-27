Danimarka
'nın Gundslev
şehrinin yakınlarında yeni açılan Storstrom Hapishane
si lüks yapısıyla dünya basınının ilgisini çekti. Mahkûmlara "Üniversite kampusü ya da 5 yıldızlı otel" hissi vermesi için tasarlanan Storstrom'a, "Dünyanın ilk 5 yıldızlı hapishane
si" benzetmesi yapıldı. Yapımı beş yıl süren ve maliyeti 110 milyon eurodan (yaklaşık 500 milyon TL) fazla olan hapishanenin mahkûmlara sağladığı imkânlar saymakla bitmiyor. Storstrom'un kapasitesi ise maksimum 250 mahkûm.
Her hücrede buzdolabı, TV, geniş gardıroplar ve geniş pencereler bulunan hapishanede, mahkûmlar özel banyolara ve kendi yemeklerini yapabilecekleri kişisel mutfaklara sahip. Kitap okumak için aydınlatmalı çalışma masaları olan hücrelerde, mahkûmların birbiriyle iletişimi için hücreler arası pencereler mevcut. Projenin mimarı Mads Mandrup, hapishanenin hafif suçlar işleyenler için yapıldığını dile getirdi.
Futbol ve basketbol sahaları, sanat sınıfları, kilise, market, kütüphane ve ziyaretçiler için oyun alanlarına sahip yapısıyla Storstrom, bilinen hapishane anlayışından farklı bir görünüm sergiliyor.