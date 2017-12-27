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’den ’ye intikamı

Giriş Tarihi: 27.12.2017
ABD’den BM’ye Kudüs intikamı
'nin Birleşmiş Milletler () Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 2018-2019 mali yılında ABD'nin BM için ayırdığı fonu 285 milyon dolar azaltacağını bildirdi. ABD, halen en fazla katkıyı yapan ülke konumunda bulunuyor. BM'nin bundan sonraki ilk iki yıllık periyodu kapsayan 5,4 milyar dolarlık bütçesinin 3,3 milyar dolarını ABD karşılıyor. BM'de geçen hafta yapılan oylaması öncesi hem ABD Başkanı hem de Nikki Haley, ABD'nin kararına karşı oy kullanacak ülkeleri "ekonomik yardımları kesmekle" tehdit etmiş, söz konusu tehditlere rağmen tasarı 9'a karşı 128 evet oyu ile kabul edilmişti.

İSRAİL'E GÖRE KUDÜS'TE ELÇİLİK AÇMAK İSTEYEN 10 ÜLKE VAR
ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin 'deki elçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamasının ardından Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu, İsrail Dışişleri Bakanlığı elçiliklerini taşımayı düşünen, 10 ülke ile görüştüklerini ileri sürdü. Sıradaki ülkelerin Honduras ve Paraguay olması bekleniyor.
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ABD’den BM’ye Kudüs intikamı
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