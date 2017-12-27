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Almanlar 'e savaş açtı

'da Başbakan 'in görevini erken bırakmasını isteyenlerin oranının yüzde 47 olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 27.12.2017 19:22 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 21:03
Almanlar Merkel'e savaş açtı

Alman Haber Ajansı DPA'nın YouGov araştırma şirketine yaptırdığı ankete katılanların yüzde 47'sinin, () Genel Başkanı Angela 'in 4 yılı doldurmadan görevini bırakmasını isterken, yüzde 36'sının ise Merkel'in 4 yılını tamamlamasından yana olduğu ifade edildi.

19-21 Aralık arasında 2 bin 36 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, ''Başbakan Angela Merkel liderliğinde yeni bir hükümet kurulması durumunda Merkel 4 yıl başbakan mı kalsın yoksa görevini daha erken bıraksın mı?'' sorusu yöneltildi.

Ankete göre, Hristiyan Birlik partileri (CDU/) seçmenlerinin yüzde 17'si Merkel'in 4 yılı doldurmadan görevi bırakması, yüzde 75'i ise 2021 yılına kadar bu görevi sürdürmesi yönünde görüş bildirdi.

'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimin ardından 18 Ekim'de CDU/CSU, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında "Jamaika koalisyonu"nun kurulması hedefiyle başlayan ön görüşmeler, 20 Kasım'da FDP'nin masadan kalkması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Horst Seehofer ve (SPD) Genel Başkanı 'u birlikte kabul eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, liderlere ülkede istikrarlı bir hükümetin kurulması için çözüm bulmalarını istedi.

SPD ve CDU/CSU ile 7-12 Ocak arasında koalisyon ön görüşmelerinde bulunacak.

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Almanlar Merkel'e savaş açtı
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