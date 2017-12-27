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BAE'li bakan haddini aştı! Türkiye'ye karşı birleşin çağrısı yaptı...

Birleşik Arap Emirlikleri Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Twitter hesabında Türkiye'yi hedef aldı. Gargaş, "Arap dünyası Tahran ve Ankara tarafından yönetilmeyecektir" ifadesini kullandı. Fahrettin Paşa krizinin yaşandığı BAE'nin , "Bölgedeki jeostratejik yarış Kahire ve Riyad merkezli güçlendirilmiş bir Arap birliğini gerekli kılıyor" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 27.12.2017 16:57 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 17:23
BAE'li bakan haddini aştı! Türkiye'ye karşı birleşin çağrısı yaptı...

Son zamanlarda Türkiye karşıtı açıklamalara imza atan Birleşik Arap Emirliklerinden bir skandal daha geldi. BAE'li bakan Twitter hesabından Türkiye ve İran'ın bölgedeki faaliyetlerini hedef alan bir gönderi paylaştı. Bakan Enver Gargaş, Türkiye ve İran'ın bölgedeki hakimiyetine karşı ve Mısır'a birleşme çağrısında bulundu.

"TAHRAN VE ANKARA TARAFINDAN YÖNETİLMEYECEK"

Gargaş, "Arap dünyası bir çıkmaza girdi ve çözüm çevredeki bölgesel hırslar karşısında işbirliğinde. Mezhepsel ve partizan yaklaşımı kabul edilebilir bir alternatif değildir. Arap dünyası Tahran ve Ankara tarafından yönetilmeyecektir." diyerek korkusunun sebebini açıkca beyan etti.

The National haber sitesi, Gargaş'ın açıklamalarına neden olarak Ankara'nın ile güçlü ilişkileri ve sonra dönemde Tahran ile Ankara arasından yakınlaşma olduğu yorumunda bulundu.

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BAE'li bakan haddini aştı! Türkiye'ye karşı birleşin çağrısı yaptı...
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