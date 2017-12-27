Eski yıldız futbolcu liderliğe koşuyor

Paris Saint-Germain, Milan ve Chelsea gibi Avrupa'nın en büyük futbol
kulüplerinde oynayan eski futbol yıldızı George Weah'ın favori olduğu Liberya
'daki başkanlık seçim
leri için oylama dün yapıldı. 51 yaşındaki yıldız, ilk turda yüzde 28'e karşı yüzde 38'lik bir fark attığı Başkan Yardımcısı Joseph Boakai (71) karşısında, özellikle gençlerden gelecek oylarla avantajlı bir yer edinmişti. Liberya tarihinde ilk kez seçimle başa gelmiş bir lider, seçimle başa gelmiş bir diğer lidere görev teslimi yapabilecek.