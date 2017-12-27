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'dan skandal karar! le ilgili o ifadeden sonra...

'da yayınlanan çocuk dergisi Youpi'nin Ocak sayısı, ''in bazı ülkeler tarafından gerçek bir ülke olarak görülmediği' ifadesine gelen itiraz üzerine toplatıldı.

Giriş Tarihi: 27.12.2017 11:49 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 12:17
Fransa'dan skandal karar! İsraille ilgili o ifadeden sonra...

5 ila 8 yaş arası çocuklara hitap eden dergide yer alan oyun kartlarının birinde, 'in gerçek bir ülke olmadığı sözleri yer alıyordu.

Derginin Ocak sayısında dünya haritasının bulunduğu sayfada dünya ülkeleri tanıtılırken, "Dünyadaki 197 ülkeye devlet denir. , Almanya, Cezayir gibi. Dünyada 197 ülkeden daha fazla ülke var. Ancak tüm dünya bu ülkeleri (örneğin İsrail ve Kuzey Kore gibi) gerçek ülke olarak görmüyor."ifadeleri yer aldı. Derginin imtiyaz sahibi Bayard Grubu, derginin Ocak sayısının bayilerden çekileceğini söyledi.

İsrail'in Fransa büyükelçisi Aliza Bin Noun da bu duruma tepki göstererek, "Çocuklara bu yalanların düşündürülmesi şok edici! Siyonizmi cesaretlendiren bu tarz konuşma, semitizm karşıtlığından ayrılamaz." diye tweet attı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da etiketledi.

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Fransa'dan skandal karar! İsraille ilgili o ifadeden sonra...
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