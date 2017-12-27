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'te Esed rejimi ile / anlaştı

Terör örgütü / ile Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin il merkezinde örgüt işgalindeki bazı mahallerin kontrolü konusunda işbirliğine girdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017 17:34 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 17:38
Halep'te Esed rejimi ile PYD/PKK anlaştı

AA'nın 'teki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, / ile Esed rejimi, Şeyh Maksut, Hüllük, Şeyh Hıdır, Ayn el-Tal ve Eşrefiye mahallelerinde örgüt flamaları ile rejim bayrağının birlikte asılması için anlaşmaya vardı.

Rus yetkililerin arabulucuğunda gerçekleşen anlaşmaya göre, Şeyh Maksut ve Eşrefiye'de rejim güçleri ile terör örgütü, ortak güvenlik uygulamaları yürütecek.

Taraflar, mahallelerden göç edenlerin geri dönüşleri için de anlaşırken, Esed örgüt işgalindeki diğer bölgelerle bağlantısı olmayan mahallere akaryakıt sağlayacak.

ANLAŞMANIN ARDINDAN REJİM BAYRAKLARI ASILDI

Anlaşmanın ardından il merkezindeki örgüt noktalarına rejim bayrağının asıldığı görüldü. Suriye-Türkiye sınırında terör örgütünün işgalindeki Halep'in Afrin ilçesi için de taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

PYD/PKK'nın, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olası bir askeri harekatı öncesinde, bölgeyi Esed kontrolüne girmiş gibi göstermek amacıyla rejim bayrakları çekeceği iddiaları gündeme gelmişti.

Diğer taraftan, PYD/PKK'nın silahlı kolu YPG'nin elebaşı Sipan Hamo, örgüte ait bir internet sitesine yaptığı açıklamada, geçen hafta Rusya'da istihbarat yetkilileriyle ayrıntılı görüşmeler yaptığını iddia etti. Moskova yönetimi henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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Halep'te Esed rejimi ile PYD/PKK anlaştı
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