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' cezaevlerindeki tutukluların tamamı işkence gördü'

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Karaki, " cezaevlerindeki tutukluların tamamı her türlü işkenceye maruz kaldı." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017 10:27
'İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutukluların tamamı işkence gördü'

Beraberindeki heyetle Fas'ın başkenti Rabat'a gelen Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki, Fas hükümeti koalisyon ortaklarından İlerleme ve Sosyalizm Partisinin yöneticileriyle görüştü.

Karaki, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cezaevlerinde 400'den fazlası çocuk olmak üzere 7 bin tutuklunun bulunduğunu söyledi.

ABD'nin kararının ardından gözaltıların arttığına dikkati çeken Karaki, "İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutukluların tamamı her türlü işkenceye maruz kaldı." diye konuştu.

İsa Karaki, serbest bırakılan bazı esirler ile yaptığı Fas ziyaretinde, Filistinli esirlerin sıkıntılarını anlatmayı ve İsrail işgal güçlerinin suçlarını gündeme getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İlerleme ve Sosyalizm Partisi yöneticilerinden İsmail el-Alevi de Filistinli tutuklular dosyasına her düzeyden destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

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