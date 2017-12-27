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'den yasadışı birimlerine "maddi destek"

İşgalci hükümetinin, "Batı Şeria'daki Yahudi birimlerine 11 milyon dolar ödenmesini" onayladığı bildirildi. Kararın, Netanyahu'nun hahamlarla hakkında açılan yolsuzluk soruşturması konusunda desteklerini istemek için yaptığı toplantının ardından alınması dikkat çekti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017 20:17 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 20:21
İsrail'den yasadışı yerleşim birimlerine maddi destek

Haaretz gazetesinin haberine göre, bu karar Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, dün bir araya geldiği ve kendisinden Yahudi birimlerine öncelik verilmesi talebinde bulunan radikal hahamlarla görüşmesinin ardından alındı.

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KARAR, HAHAMLARLA YAPILAN TOPLANTI SONRASI GELDİ

Netanyahu'nun hahamlarla hakkında açılan yolsuzluk soruşturması konusunda desteklerini istemek için toplandığı belirtildi.

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Haberde ismine yer verilmeyen bir İsrailli bakanın, "Bu kararın Netanyahu'nun hahamlarla görüşmesinden bir gün sonra hükümete sunulduğunu ve söz konusu miktarın nereye gideceğinin açık olmadığı" yönündeki açıklamasına yer verildi.

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İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Netahyahu'nun hahamlarla görüşmesinin bu kararla bir ilgisi olmadığı ileri sürüldü.

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İsrail'den yasadışı yerleşim birimlerine "maddi destek"
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