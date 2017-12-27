Katar'dan dünyaya Kudüs çağrısı

Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'nin başkanlığında başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda toplanan bakanlar kurulu, dünya ülkelerine Kudüs'te diplomatik temsilcilik açmama ve BMGK'nin Kudüs'le ilgili kararlarına uymaları çağrısı yaptı.

Katar Adalet Bakanı Hasan bin Lahdan el-Hasan el-Muhennedi, toplantının ardından ülkenin resmi haber ajansı QNA'ya yaptığı açıklamada, bakanlar kurulunun, Kudüs kentinin yapısını değiştirmeyi hedef alan her türlü adım ve kararın geçersiz olduğunun teyidine dair 21 Aralık'ta BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamanın sonuçlarını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.