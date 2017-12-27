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'dan dünyaya çağrısı

, dünya ülkelerine kentinde diplomatik temsilcilik açmama ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde () Kudüs'le ilgili alınan kararlara uymaları çağrısında bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017 17:08 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 17:38
Katar'dan dünyaya Kudüs çağrısı

Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'nin başkanlığında başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda toplanan bakanlar kurulu, dünya ülkelerine 'te diplomatik temsilcilik açmama ve 'nin Kudüs'le ilgili kararlarına uymaları çağrısı yaptı.

BM'de tarihi Kudüs kararı

Katar Adalet Bakanı Hasan bin Lahdan el-Hasan el-Muhennedi, toplantının ardından ülkenin resmi haber ajansı QNA'ya yaptığı açıklamada, bakanlar kurulunun, Kudüs kentinin yapısını değiştirmeyi hedef alan her türlü adım ve kararın geçersiz olduğunun teyidine dair 21 Aralık'ta BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamanın sonuçlarını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

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Katar'dan dünyaya Kudüs çağrısı
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