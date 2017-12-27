Kudüs direnişinin sembol ismi serbest bırakıldı!

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi, Filistinli Cuneydi'yi 10 bin Şekel (11 bin TL) mali kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

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Cuneydi'nin avukatı Ferah Debayise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 gündür gözaltında tutulan müvekkilinin kefaletle serbest bırakılması yönündeki kararın, Ofer Askeri Mahkemesi tarafından kabul edildiğini ve savcılığın gözaltı süresinin uzatılması talebini reddettiğini belirtti.

Debayise, Cuneydi'nin 14 Ocak 2017'de yeniden mahkemeye çıkacağını kaydetti.

Filistinli Cuneydi, 7 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Ofer Mahkemesi, geçen pazar günü Cuneydi'nin kefaletle serbest bırakılması kararını kabul etmiş, ancak savcılık buna itiraz etmişti.

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