Mısır Kıpti Kilisesi'nin Kudüs tutumu

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'in kendisine yaptığı Noel ziyareti sırasında konuşan Tavadros, "ABD'nin Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararının reddi konusundaki tavrımız El-Ezher ile aynıdır. Tutumumuz kesindir, değişmez." dedi.

"BU ORTAK TAVUR DÜNYAYA BİR MESAJDIR"

Bu gibi durumlarda sergilenen ortak duruşun "El-Ezher ile Kilise arasındaki güçlü bağın kanıtı" olduğuna vurgu yapan Tavadros, bunun bütün dünyaya bir mesaj olduğunun da altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.