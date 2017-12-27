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'nin tutumu

Lideri Papa 2. Tavadros, ABD'nin kararına karşı El-Ezher Kurumu ile aynı tavrı sergilediklerini söyledi. Papa 2. Tavadros, "Tutumumuz kesindir, değişmez" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017 16:52 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 17:21
Mısır Kıpti Kilisesi'nin Kudüs tutumu

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'in kendisine yaptığı Noel ziyareti sırasında konuşan Tavadros, "ABD'nin 'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararının reddi konusundaki tavrımız El-Ezher ile aynıdır. Tutumumuz kesindir, değişmez." dedi.

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"BU ORTAK TAVUR DÜNYAYA BİR MESAJDIR"

Bu gibi durumlarda sergilenen ortak duruşun "El-Ezher ile Kilise arasındaki güçlü bağın kanıtı" olduğuna vurgu yapan Tavadros, bunun bütün dünyaya bir mesaj olduğunun da altını çizdi.

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ABD Başkanı Donald , 6 Aralık'ta, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, skandal Kudüs kararını açıkladı

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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Mısır Kıpti Kilisesi'nin Kudüs tutumu
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