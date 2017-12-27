Prens Selman'dan sürpriz Türkiye kararı

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirdiği ziyaretlerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ziyaretinin Suudi Arabistan'a başbakanlık düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olduğunu belirten Yıldırım, ziyaretin kısa ancak verimli geçtiğini ifade etti. İlk olarak Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz El Suud tarafından kabul edildiğini söyleyen Yıldırım, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

MASADA İKİ KONU

Yıldırım, görüşmelerin gündeminde iki konunun yer aldığını bunlardan birincisinin bölgesel konular olan Irak, Suriye, Filistin-İsrail meselesi, Yemen'deki iç savaş, Libya'daki gelişmeler olduğunu söyledi. Görüşülen diğer konun ise ikili ilişkiler olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, ikili ticaretin daha da geliştirilmesi, savunma sanayide müşterek projelerin hayata geçirilmesi gibi konuların ele alındığının ifade etti.