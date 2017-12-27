Rusya: Suriye’de kalıcı üsler inşa ediyoruz

Rusya
Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye
'deki Tartus ve Hımeymim üslerindeki birliklerin faaliyetlerine kalıcı olarak devam edebilmesi için çalışmaların başladığını bildirdi. Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in Tartus ve Hımeymim'de kalıcı olarak faaliyet gösterecek birlik yapılanmasını geçen günlerde onayladığını belirtti.
Putin, geçen haftalarda, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim üssünde yaptığı açıklamada, Rus birliklerine Suriye'den çekilme talimatı verdiğini belirterek "Rusya'nın Suriye'deki uzlaşma merkezleri ise faaliyetlerine devam edecek. Rusya'nın Tartus ve Hımeymim üslerinin de faaliyetleri kalıcı olarak sürecek." açıklamasını yapmıştı.