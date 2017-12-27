Tepeden tırnağa ırkçılık

İsrail
Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili, İsrail hapsihanelerinde tutulan mahkumların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak, mahkumların annelerine ve Filistinlilere hakaretler yağdırdı. Olayın görüntülerini kaydedip sosyal medya
da paylaşan milletvekili Oren Hazan'ın ırkçı hakaretlerle dolu ifadeleri izleyenlerin tepkisini çekti.
İsrail bayrağıyla yol kenarında poz verip "Hayvan ailelerini taşıyan otobüsü bekliyorum" mesajını sosyal medyadan paylaşan Hazan, otobüsü durdurarak içeri daldı. Oğlu İsrail hapishanesinde olan bir Filistinli anneye yaklaşan Hazan'ın "Senin oğlun bir köpek. O bir köpek. Bu hapishaneye o pisliği ziyaret etmek için geliyorsun. Ama bir daha ziyaret edemeyin diye elimden geleni yapacağım. Bundan emin olun. Burada istenmiyorsunuz" dediği anlar kameraya yansıdı. Hazan'ın, Gazze
operasyonunda ölen İsrailli askerlerin cesetlerini kastederek "Onları bize geri vermezseniz bir daha kocalarınızı, oğullarınızı ve ailenizi sağ göremezseniz" diye tehditler savurduğu da görüldü.
OKUL KİTAPLARINDA NEFRET
Filistinlilerin haklarını savunan aktivist Robert Martin ise İsrailli dil bilimci ve Sakharov Düşünce Özgürlüğü ödüllü Nurit Peled-Elhanan ile yaptığı röportajı video paylaşım sitesi YouTube'dan yayımladı. "İsrail Okul Kitaplarında Filistin-Eğitimde İdeoloji ve Poropaganda" isimli bir kitap yayımlayan Peled-Elhanan, İsrailli çocukların 3 yaşından itibaren Filistinlilere karşı ırkçı bir müfredata maruz bırakıldıklarını, nefret duygusunu ve korkuyu tetikleyen okul kitaplarıyla İsrail yönetiminin ırkçı bir nesil yarattığını delilleriyle birlikte anlattı.