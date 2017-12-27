TRT World çalışanları serbest kalacak

Myanmar
'da parlamento binası üzerinde izinsiz insansız hava aracı (İHA) uçurmaktan gözaltına alınan ve 2 aydan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan TRT World çalışanları serbest kalıyor.
Arakanlı Müslümanlara yaptığı baskıyla gündemden düşmeyen Myanmar hükümeti yaklaşık iki ay önce Myanmar'da yaşananları belgeselleştirmek için orada bulunan TRT World gazetecilerini hedef aldı. Singapur asıllı Lau Hon Meng ve Malezya asıllı Mok Choy Lin, ekibin tercümanı ve şoför parlamento yakınlarında 'izinsiz İHA uçurmak' gerekçesiyle gözaltına alınarak ek suçlamalarla karşılaştı. Belgesel çektikleri için açık alanda görüntü almalarından daha doğal bir şey olmayan gazeteciler haksız suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Vizelerinde sorun olmayan gazetecilerin bırakılması için Türk Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Süreç içerisinde yöneltilen ek suçlamaları polis tarafından düşürülen TRT World çalışanlarının avukatları, ocak ayı başında gazetecilerin serbest kalacakları müjdesini verdi.