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’da tutuklu takası yapılacak

Giriş Tarihi: 27.12.2017
Ukrayna’da tutuklu takası yapılacak
hükümeti ve ülkenin doğusundaki ayrılıkçılar arasında daha önce kararlaştırılan esir takasının bugün yapılacağı açıklandı. Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıların liderleri ile Ukrayna hükümeti temsilcisi takas haberini yaptıkları açıklamalarla doğruladı. Kiev hükümeti temsilcisi Viktor Medvedçuk, Ukrayna'nın 306, ayrılıkçıların ise 74 esiri serbest bırakacağını bildirdi. 2015 yılında imzalanan Minsk Anlaşması'nda tüm esirlerin değişimi öngörülmüş ancak bugüne kadar geniş kapsamlı esir değişimi yapılmamıştı.
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Ukrayna’da tutuklu takası yapılacak
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