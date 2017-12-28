Bilim insanları uyardı: 2030 yılında dünyada buz devri başlayacak
Bilim insanları, 2030 yılında dünya genelinde sıcaklığın aniden düşerek ufak çapta bir buz devrinin başlayabileceğine karşı insanlığı uyardı. Ancak, yaşanacak olan iklim değişikliğinin küresel ısınmanın etkilerini azaltabileceği kaydedildi.
Giriş Tarihi: 28.12.2017 11:05Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 11:19
İngiltere'deki Northumbia Üniversitesi'nde matematik profesörü Valentina Zharkova ve ekibi gelecekte küresel iklim değişikliklerinin matematiksel olarak tahmin edilmesine olanak tanıyan bir model geliştirdi.