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li Cuneydi’den Erdoğan’a teşekkür

Giriş Tarihi: 28.12.2017
Filistinli Cuneydi’den Erdoğan’a teşekkür
direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, 21 günlük esaretin ardından askeri Mahkemesi tarafından dün 10 bin şekel (11 bin TL) kefaletle serbest bırakıldı. Ailesine kavuşan Cuneydi, gözaltında bulunduğu sürede İsrail askerleri tarafından işkenceye uğradığını, gözleri kapalı şekilde darp edildiğini, üzerine soğuk sular döküldüğünü anlattı. Cuneydi kendisine destek veren herkese, özellikle Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Bu arada Uluslararası Çocukları Koruma Örgütü'nün şubesi Cuneydi'nin vücudunda darp izleri ve omuzunda kırık oluştuğunu kaydetti.
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Filistinli Cuneydi’den Erdoğan’a teşekkür
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