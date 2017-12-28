Dünya’ya nazır otel

Rusya Federal Uzay
Ajansı "Roscosmos
"un uzayda lüks bir otel inşa etmeyi planladığı belirtildi. "Popular Mechanics" dergisinin aktardığına göre; Roscosmos, Uluslararası Uzay Üssü'nde (UUİ) bir otel açmayı planlıyor. Yörüngede yer alacak bu lüks otelde kalanlar kilometrelerce uzaklıktan Dünya
manzarasını izleme fırsatı bulacak.
Otelde kalanlar için, kişiye özel kabinler, Dünya manzaralı büyük pencereler, özel tuvalet ve egzersiz malzemelerinin yanı sıra Wi-Fi hizmeti de yer alacak.
20 ton ağırlığında, 15.5 metre uzunluğunda olması planlanan otelde 4 adet uyuma bölümünün olacağı belirtildi.
Uzay yürüyüşü yapmak isteyen müşterilere ise bir kozmonot eşlik edecek. Otelde 1 ila 2 haftalık bir konaklama için ise kişi başı 40 milyon dolar ödenmesi gerekecek.
Bu keyfi bir aya kadar çıkarmak isteyenler ise ek olarak 20 milyon daha ödeyecek.
Otelin yapım maliyetinin de 446 milyon doları bulabileceği belirtildi.