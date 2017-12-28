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, Arakib köyündeki evleri 123. kez yıktı

askerleri, ülkenin güneyindeki Filistinlilerin yaşadığı El-Arakib köyündeki evleri 123’üncü kez yıktı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017 21:08 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 21:58
İsrail, Arakib köyündeki evleri 123. kez yıktı

güçleri polis eşliğinde, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı El-Arakib köyüne baskın yaptı. İsrail güçleri Temmuz 2010'dan bu yana Filistinlilere ait evleri 123'üncü kez buldozerlerle yıktı.

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El-Arakib köyü, İsrail işgal güçleri tarafından "tanınmayan" 35 Filistinli bedevilere ait köylerden biri. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki 'ün çevresinde yaşayan Filistinlilerin yaşadıkları yerlerden çıkarılması kararı almıştı.

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İsrail, Arakib köyündeki evleri 123. kez yıktı
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