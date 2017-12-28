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askerleri Cuneydi'yi darbedip omzunu kırmış

askeri mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere bugün kefaletle serbest bırakılan direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi’nin İsrail askerlerinin dövmesi sonucu sağ omzunda kırık oluştuğu belirlendi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017 18:54 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 02:00
İsrail askerleri Cuneydi'yi darbedip omzunu kırmış

Uluslararası Çocukları Koruma Örgütü'nün Filistin şubesi, Cuneydi'nin 7 Aralık'ta gözleri bağlı şekilde çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmasının ardından yapılan sağlık muayenesinin sonuçlarını açıkladı.

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GÖZALTINDA DÖVÜLEREK SAĞ OMZU KIRILDI

Örgütten yapılan açıklamada, askerlerinin gözaltı esnasında Cuneydi'yi dövdüğü belirtildi. Bunun neticesinde Cuneydi'nin vücudunda darp izleri ve sağ omuzunda kırık oluştuğu kaydedildi.

İşgal altındaki 'nın Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, 'nin 10 bin şekellik (11 bin lira) kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmişti.

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Kefalet işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cuneydi'nin ilerleyen saatlerde serbest kalması bekleniyor.

Cuneydi, 14 Ocak 2017'de yeniden askeri mahkemeye çıkarılacak.

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Filistinli Cuneydi, 7 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Ofer Mahkemesi, geçen pazar günü Cuneydi'nin kefaletle serbest bırakılması kararını kabul etmiş, ancak savcılık buna itiraz etmişti.

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İsrail askerleri Cuneydi'yi darbedip omzunu kırmış
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