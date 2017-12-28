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'da askeri araca saldırı: 7 ölü

'ın Kuzey Sina vilayetinin merkezi El-Ariş kentinde orduya ait bir aracın hedef alındığı saldırıda 2'si rütbeli 7 askerin öldüğü, bazı askerlerin yaralandığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017 22:10 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 22:12
Mısır'da askeri araca saldırı: 7 ölü

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, silahlı bir grup, Ariş ile Bir el-Abd kentlerini birbirine bağlayan otoyolda güvenliği sağlayan askerlerin aracını önce RPG ile hedef aldı sonrasında ise ateş açtı.

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Saldırıda Albay Ahmed el-Kefravi ve Yarbay Muhammed el-Beşir ile 5 asker hayatını kaybederken, bazı askerler de yaralandı. Yaralı askerlerden bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

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ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki pek çok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik operasyonlar düzenliyor.

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Ülkenin kuzeyindeki Sina'da Kasım 2014'te terör örgütü 'a biat ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bir takım silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

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Mısır'da askeri araca saldırı: 7 ölü
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