BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin New York kentinde tek odalı bir evin bulunduğu ada ilgi odağı oluyor. "Just Room Enough" (Tek Oda Yeter) isimli ada New York'u Ontario'dan ayıran ve üzerinde bin 864 ada bulunan St. Lawrence Irmağı'nda yer alıyor. Sadece 306 metre kare alana sahip ada dünyanın üzerinde yaşam olan en küçük adası olarak biliniyor.