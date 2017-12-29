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'de çıkan da 12 kişi hayatını kaybetti

'nin eyaletinin Bronx bölgesindeki bir binada çıkan da 12 kişinin öldüğü, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 29.12.2017 06:42 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 07:13
ABD'de çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti

İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bronx yakınında beş katlı bir binada çıktı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, olay yerinde yaptığı açıklamada yangında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 15 kişinin ise yaralandığı söyledi.

"EN KÖYÜ YANGIN TRAJEDİSİ" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Olayı New York'ta meydana gelen "en kötü yangın trajedisi" olarak nitelendiren Blasio, yangında ölenler arasında bir yaşında bir bebeğin olduğunu söyledi.

Olay yerine yaklaşık 170 itfaiye görevlisi ve ambulans sevk edildi. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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ABD'de çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti
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