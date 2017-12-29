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yine katliam yaptı

Giriş Tarihi: 29.12.2017
DEAŞ yine katliam yaptı
'ın başkenti Kabil'de, ülkedeki en büyük etnik gruplardan Şii mezhebine mensup Hazaralara ait olduğu bilinen Tabyan Kültür Merkezi'ne düzenlenen bombalı saldırıda 41 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı, haber ajansı ve eğitim merkezi gibi kuruluşların yer aldığı binaya giren bir intihar eylemcisi tarafından düzenlendi. Kültür merkezinde öğrencilerin toplantı yaptığı sırada gerçekleşen saldırının ardından binanın yakınına yerleştirilen iki bombanın daha patlatıldığı öğrenildi. 84 kişinin de yaralandığı terör eylemini üstlendi.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, olayın ardından yayımladığı yazılı açıklamada "Bu alçak terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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DEAŞ yine katliam yaptı
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