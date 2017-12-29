DEAŞ yine katliam yaptı

Afganistan
'ın başkenti Kabil'de, ülkedeki
en büyük etnik
gruplardan Şii mezhebine
mensup Hazaralara ait
olduğu bilinen Tabyan
Kültür Merkezi'ne
düzenlenen bombalı saldırıda
41 kişi
yaşamını yitirdi.
Saldırı, haber
ajansı ve eğitim
merkezi gibi
kuruluşların yer
aldığı binaya
giren bir intihar
eylemcisi tarafından
düzenlendi.
Kültür
merkezinde
öğrencilerin toplantı
yaptığı sırada
gerçekleşen saldırının
ardından binanın yakınına
yerleştirilen iki bombanın
daha patlatıldığı
öğrenildi. 84 kişinin de
yaralandığı terör eylemini DEAŞ
üstlendi.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, olayın ardından yayımladığı yazılı açıklamada "Bu alçak terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.