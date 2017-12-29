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'yi vurdu!

ordusu 'a ait hedefleri tank atışıyla vurdu.

Giriş Tarihi: 29.12.2017 14:29
İsrail Gazze'yi vurdu!

'in güneyinde saldırı sirenleri çaldı. İsrail ordusu, Şeridi'nden fırlatılan roketlerden ikisini füze savunma sistemiyle havada imha etti.

Haaretz, üçüncü roketin bir binayı vurduğunu son dakika olarak aktardı.

Dört ayrı yerleşim noktasında çalan sirenleri duyanların yerlere yattığını gösteren video kaydını, İsrail medyası yayınladı. Görüntülerde, bir İsrail askerinin anma töreni için toplananlar panik halinde kendilerini yere atıyor.

Daha sonra İsrail ordusu, Gazze'deki iki hedefinin tank ve bir hava aracıyla vurulduğunu duyurdu.

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İsrail Gazze'yi vurdu!
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