Kanser hücrelerini diyetle durdurdular

Rusya'daki Moskova Devlet Üniversitesi araştırmacıları, kanser hücrelerinin büyümesini 'diyete sokarak' durdurduklarını duyurdu. Rus Sputnik haber ajansına konuşan Profesör Boris Zhivotovsky, kanser hücrelerinin iştahının bastırılmasının hem bağışıklık sisteminin hem de tedavilerin hastalıkla savaşmasını kolaylaştırdığını kaydetti. Hücresel açlığın kanserin davranışı üzerindeki etkisi irdelenen araştırma kapsamında, 2 tür ölümsüz kanser hücreleri besinden mahrum edildi. Araştırmacılar, etkinliği azalan DNA'nın birkaç bölgesi ile ilgili proteinleri tanımlamayı başardı. Kendini yok etme sisteminden sorumlu Mcl-1 geni ile büyümeyi sağlayan proteini tespit eden araştırma ekibi, sistemin hem hücre apaptozunu tetikleyen hem de apaptozu bastıran protein moleküllerini içerdiğini kaydetti. Genin aktivitesini düşürüldüğü deneylerde, kanser hücrelerinin zayıfladığı ve tedaviye daha uygun hale geldiği kaydedildi. Araştırma kapsamında elde edilen bilgilerin, kanser hastalığının tedavisinde önemli etkileri olacağı belirtiliyor.

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