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'da gece kulübünde patlama: En az 30 yaralı

'da, bir gece kulübünde yaşanan patlama sonucunda en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 29.12.2017 18:37 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 18:40
Kolombiya'da gece kulübünde patlama: En az 30 yaralı
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Kolombiya'da gece kulübünde patlama: En az 30 yaralı
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