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Kolombiya'da gece kulübünde patlama: En az 30 yaralı
Kolombiya
'da gece kulübünde patlama: En az 30 yaralı
Kolombiya
'da, bir gece kulübünde yaşanan patlama sonucunda en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 29.12.2017
18:37
Güncelleme Tarihi: 29.12.2017
18:40
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Kolombiya'da gece kulübünde patlama: En az 30 yaralı
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