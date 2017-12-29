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'da kiliseye saldırı

'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Hilvan'da bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 14:13 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 14:26
Mısır'da kiliseye saldırı

Devlet televizyonunun haberine göre, saldırıda aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 4 kişi öldü.

resmi haber ajansı MENA'nın İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, emniyet birimlerinin Hilvan'daki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıyı önlediği belirtildi.

Kiliseyi korumakla görevli emniyet memurlarının ateş açan saldırganlara karşılık verdiği ifade edilen haberde, saldırganlardan birinin etkisiz hale getirildiği, kaçan diğer saldırganın ise yakalanması için bölgede çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

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Mısır'da kiliseye saldırı
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