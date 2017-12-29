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Şaşkın yolcu uçağı geri döndürttü

’nin kentinden ’nın başkenti Tokyo’ya giden uçak, uçağa yanlışlıkla binen bir yolcu yüzünden 4 saat sonra geri döndü

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Giriş Tarihi: 29.12.2017
Şaşkın yolcu uçağı geri döndürttü
havayolu şirketi All Nippon'a ait 226 yolcuyu taşıyan bir uçak, salı günü saati ile 11.36'da 'tan kalkış yaptı. Yolculuğun başlamasından 4 saat sonra kabin görevlileri uçakta olmaması gereken bir yolcunun varlığını fark etti. Hemen durum pilota aktarıldı ve yetkililerle irtibata geçildi. Fazla yolcunun kardeşiyle birlikte uçağa binen bir ABD vatandaşı olduğu belirlendi. İsimleri açıklanmayan kardeşlerin, Tokyo'ya gitmek için ayrı havayolu şirketlerinden bilet aldıkları ancak aynı uçağa bindikleri saptandı. İsimleri de aynı olduğu için bir tanesinin yanlış uçağa bindiği görevliler tarafından fark edilmedi. Havadayken durumun netleşmesine rağmen, pilot Pasifik Okyanusu üzerinde U dönüşü yaparak fazla yolcuyu bırakmak için Los Angeles'a geri döndü.
Kalkıştan 4 saat sonra geri dönen uçak, fazla yolcusunu ABD'ye geri bıraktı. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra uçak Los Angeles'tan yeniden havalandı. Böylece salı günü kalkan uçak perşembe sabahı Tokyo'ya vardı.


Uçakta ABD'li manken Chrissy Teigen ve şarkıcı eşi John Legend da vardı.
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Şaşkın yolcu uçağı geri döndürttü
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