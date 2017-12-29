Sporculara battaniye hırsızlığı suçlaması

ABD'de uçuş görevlisinin birinci sınıf bölmeden battaniye çalmakla suçladığı iki siyahi basketbolcu uçaktan indirildi. Olay Noel arifesinde Dallas- Fort Worth Havalimanı'nda meydana geldi. Envoy Airs'in Sioux Falls seferini yapacak uçakta bulunan Memphis Hustle takımının oyuncuları Marquis Teague ve Trahson Burrell'ın, birinci sınıf bölmeden battaniye çalmakla suçlanarak kalkıştan önce uçaktan zorla indirildiği belirtildi. Battaniyelerin basketbolculara yolcular tarafından verildiği ortaya çıkarken, American Airlines olaydan ötürü özür diledi. Oyuncuları hırsızlık
la suçlayan uçuş görevlisinin de siyahi olduğu belirtildi.