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Sporculara battaniye hırsızlığı suçlaması

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017
Sporculara battaniye hırsızlığı suçlaması
ABD'de uçuş görevlisinin birinci sınıf bölmeden battaniye çalmakla suçladığı iki siyahi basketbolcu uçaktan indirildi. Olay Noel arifesinde Dallas- Fort Worth Havalimanı'nda meydana geldi. Envoy Airs'in Sioux Falls seferini yapacak uçakta bulunan Memphis Hustle takımının oyuncuları Marquis Teague ve Trahson Burrell'ın, birinci sınıf bölmeden battaniye çalmakla suçlanarak kalkıştan önce uçaktan zorla indirildiği belirtildi. Battaniyelerin basketbolculara yolcular tarafından verildiği ortaya çıkarken, American Airlines olaydan ötürü özür diledi. Oyuncuları la suçlayan uçuş görevlisinin de siyahi olduğu belirtildi.
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Sporculara battaniye hırsızlığı suçlaması
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