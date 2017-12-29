Twitter'dan skandal hareket

TWITTER'DAN AHED REZALETİ
Twitter
, İsrail
askerine meydan okuduğu için Türkiye
'de 'Hanzala Cesaret Ödülü
' alan 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi
'nin hesabını şiddet içerikleri yer aldığı gerekçesiyle sildi. Öte yandan Tamimi'nin destekçileri de dayanışmalarına devam etmek için başka bir hesap açtı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER SÜRÜYOR
Terör örgütlerinin yayın organı olarak kullandığı ve rahatça her türlü provokasyonu yaptıkları Twitter. Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen bu hesaplara müdahale etmeyen Twitter'ın sadece ülkesinin özgürlüğü için protestolara katıldığı için tutuklanan Filistinli Ahed Tamimi'nin hesabını silmesi tepkilere yol açtı. Twitter yaptığı bu skandal hareketle kimlerin maşası olduğunu sorusunu akıllara getirdi.