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'dan skandal hareket

, askerine meydan okuduğu için 'de '' alan 16 yaşındaki 'nin hesabını sildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 22:42 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 23:01
Twitter'dan skandal hareket
TWITTER'DAN AHED REZALETİ

, askerine meydan okuduğu için 'de '' alan 16 yaşındaki 'nin hesabını şiddet içerikleri yer aldığı gerekçesiyle sildi. Öte yandan Tamimi'nin destekçileri de dayanışmalarına devam etmek için başka bir hesap açtı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER SÜRÜYOR
Terör örgütlerinin yayın organı olarak kullandığı ve rahatça her türlü provokasyonu yaptıkları Twitter. Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen bu hesaplara müdahale etmeyen Twitter'ın sadece ülkesinin özgürlüğü için protestolara katıldığı için tutuklanan Filistinli Ahed Tamimi'nin hesabını silmesi tepkilere yol açtı. Twitter yaptığı bu skandal hareketle kimlerin maşası olduğunu sorusunu akıllara getirdi.

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Twitter'dan skandal hareket
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